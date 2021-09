© aBamako.com par AS

Visite du Premier Ministre, Dr Boubou Cissé aux blessés des manifestations des 10, 11 et 12 Juillet 2020

Bamako, le 17 Juillet 2020, le Premier Ministre, Dr Boubou Cissé a rendu visite aux blessés des manifestations des 10, 11 et 12 Juillet 2020.