Un accord entre le Mali et la société russe Wagner serait "extrêmement préoccupant" (ministre française) Publié le mardi 14 septembre 2021 | AFP

La conclusion éventuelle d'un accord entre la junte au pouvoir à Bamako et la société russe privée Wagner "serait extrêmement préoccupant (e) et contradictoire" avec l'engagement militaire de la France au Sahel depuis huit ans, a déclaré mardi la ministre française des Armées Florence Parly.

Interrogée en commission parlementaire, la ministre a estimé que "si les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent avec tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel".