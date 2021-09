L’arrivée de mercenaires russes au Mali serait incompatible avec la présence française , dit Le Drian - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’arrivée de mercenaires russes au Mali serait incompatible avec la présence française , dit Le Drian Publié le mercredi 15 septembre 2021 | bourse-dz

© aBamako.com par A S

Visite du Ministre Français Jean Yves Le Drian au Mali

Bamako; Le 27 octobre 2020 Le Ministre Français Jean Yves Le Drian a rencontré les autorités de la Transition Tweet

L'arrivée de mercenaires russes au Mali serait incompatible avec la présence militaire française dans le pays ouest-africain, a déclaré mardi Jean-Yves Le Drian en réponse à une question sur un éventuel accord entre une société de sécurité privée russe et la junte au pouvoir à Bamako.





Les autorités maliennes sont proches d'un accord avec la société militaire privée russe Wagner, ce qui permettrait à Moscou d'étendre son influence en Afrique de l'Ouest malgré l'opposition de Paris, ont déclaré à Reuters sept sources diplomatiques et sécuritaires.



"Wagner c'est une milice (...). (Ils) se sont illustrés dans le passé en Syrie, en Centrafrique avec des exactions, des prédations, des violations de tout genre qui ne correspondent pas à une solution quelconque. C'est inconciliable avec notre présence. Je le dis pour qu'on m'entende", a déclaré le chef de la diplomatie française lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.



Lors d'une audition distincte, la ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré qu'un tel accord serait "extrêmement préoccupant".



Selon les mêmes sources, la France, qui a annoncé en début d'été une transformation de ses opérations militaires dans le Sahel et une réduction de sa présence au Mali, a lancé une offensive diplomatique pour tenter de dissuader la junte au pouvoir de concrétiser ce rapprochement avec Moscou.