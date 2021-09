Les discussions entre le Mali et la société russe Wagner inquiètent la France - abamako.com

Diplomatie Les discussions entre le Mali et la société russe Wagner inquiètent la France Publié le mercredi 15 septembre 2021 | RFI

Les autorités françaises se sont ouvertement inquiétées mardi des discussions entre Bamako et la société privée russe Wagner. Cette information a été révélée lundi par l'agence de presse Reuters. Pour le gouvernement français, une implication de la société privée russe Wagner au Mali serait « incompatible » avec le maintien d'une force française.



Interrogée sur ce sujet ce mardi devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Florence Parly, la ministre des Armées, a d’abord réitéré d'abord l'engagement des forces françaises au Mali, combattant depuis 8 ans les groupes jihadistes : « Nous sommes toujours au Mali et nous y serons sans doute dans les mois et les années qui viennent... »



Mais la ministre s’est dit très préoccupée par l'éventuelle signature d'un accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. « En revanche, il se passe des choses au Mali inquiétante et si cette rumeur selon laquelle les autorités maliennes devaient contractualiser avec la société Wagner, ce serait extrêmement préoccupant et contradictoire, incohérent avec les tout ce que nous avons entrepris depuis des années et tout ce que nous comptons entreprendre en soutien des pays du Sahel. »