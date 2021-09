Covid-19 au Mali : Quelque 14.188 guérisons, 543 décès sur 14.991 cas positifs enregistrés - abamako.com

News Santé Article Santé Covid-19 au Mali : Quelque 14.188 guérisons, 543 décès sur 14.991 cas positifs enregistrés Publié le mercredi 15 septembre 2021 | L’Essor

Quelque 14.188 guérisons, 543 décès sur 14.991 cas positifs enregistrés avec les 7 nouveaux cas découverts mardi au Mali, a appris l’AMAP de source officielle.









L’Institut de santé publique (ISP) précise que les 7 nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso Mopti et dans les Communes IV, V et VI du district de Bamako avant de déclarer que 322 personnes- contact font l’objet d’un suivi régulier.



Les services sanitaires invitent enfin les populations à rester sereines, à se faire vacciner et à respecter les autres mesures de prévention.



KM



Source : (AMAP)