Le PM Choguel K. Maiga à l’ouverture de la 7è conférence nationale du HCME : «Notre pays doit compter sur l’engagement de tous ses fils »

Au Centre international de Conférences de Bamako (CICB) le mardi 14 septembre 2021 à l’ouverture des travaux de la 7è conférence nationale du Haut conseil des Maliens de l’extérieur (HCME), le Premier Ministre Choguel Kokalla Maiga a laissé entendre que notre pays doit compter sur l’engagement de tous ses fils. « C’est pourquoi nous avons adopté un décret portant détermination du statut des Maliens établis à l’extérieur et de migrants de retour», a justifié Dr Choguel Kokalla Maïga.



Ce document, faut-il le rappeler, précise les conditions à remplir pour bénéficier du statut des Maliens établis à l’extérieur et du statut de migrant de retour. Il détermine aussi les circonstances dans lesquelles les Maliens établis à l’extérieur perdent leur statut et les conditions dans lesquelles le migrant de retour peut bénéficier de l’assistance de l’État et de ses partenaires pour sa réinsertion dans le cadre de la politique nationale de migration (PNM). Le Premier ministre a donné l’assurance de poursuivre les efforts de la reforme pour permettre à nos compatriotes de l’extérieur de jouer pleinement leur rôle dans notre pays au niveau économique social et culturel.



Signalons que les délégués sont venus de 77 pays à travers le monde pour prendre part à cette conférence nationale ordinaire dont le thème est : «Le rôle et place des Maliens de l’extérieur dans la refondation de l’État ».

Les travaux vont porter sur la relecture des statuts et règlement intérieur du HCME, l’examen du rapport d’activités de 2016- 2020 et l’élection d’un nouveau président.



ANDROUICHA