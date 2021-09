Ça se passe au grin : Les multiples arrestations d’Adama Sangaré - abamako.com

Ça se passe au grin : Les multiples arrestations d'Adama Sangaré
Publié le mercredi 15 septembre 2021 | Mali Tribune

Les allers et retours en prison du maire du District de Bamako, Adama Sangaré, sont si nombreux que pour finir, les membres du grin s’interrogent sur la véracité des accusations contre lui. Pour eux, il y a comme un acharnement contre l’homme.

« A quoi sert ce long feuilleton ? Il suffit juste de le juger depuis tout ce temps ». Par ailleurs, au grin, ils sont tous impressionnés par la sérénité de M. Sangaré qui donne toujours l’image d’un homme intègre qui n’a rien à se reprocher. « Ce séjour en prison ne va rien enlever à la crédibilité du patron de l’Hôtel de ville de Bamako », affirment-ils. Cependant les membres se demandent pourquoi le maire Sangaré n’est pas encore jugé ? Sont-ils en manque de preuves contre lui ? S’interrogent-ils.







Pour les membres du grin, il y a comme une stratégie qui vise à tuer le temps afin de faire traîner l’homme. En tout cas, ces vas et viens incessants du maire Adama Sangaré, retentissent comme un quiproquo aux oreilles de ces derniers. Ils sont convaincus que certains en veulent à son poste. « Mais, sa chance est qu’il est toujours aimé par la population Bamakoise à cause de sa bonne foi, de son côté humanitaire, même étant en prison, il apporte toujours son aide aux plus démunis », expliquent les membres.







Ibrahima Ndiaye