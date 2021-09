Coopération sanitaire : Le Danemark et la Norvège offrent au Mali 79.200 doses de vaccin contre le Covid-19 - abamako.com

Coopération sanitaire : Le Danemark et la Norvège offrent au Mali 79.200 doses de vaccin contre le Covid-19 Publié le mercredi 15 septembre 2021 | Le Matin

Le Danemark et la Norvège ont offert au Mali 79.200 doses de vaccin AstraZeneca contre le COVID-19 dans le cadre de l’initiative COVAX (une initiative de l’Alliance GAVI et de l’Organisation mondiale de la santé/OMS visant à accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19). Ce don a été livré vendredi dernier (11 septembre 2021) à l’aéroport international «Modibo Keïta» de Bamako.

«Combattre la pandémie est crucial pour remettre l’économie malienne sur les rails. Nous resterons solidaires avec le peuple malien face à la crise sanitaire», a déclaré l’ambassadeur du royaume du Danemark au Mali, M. Rolf Holmboe, lors de la cérémonie de réception.







«Nos citoyens doivent comprendre qu’aucun dirigeant n’acceptera apporter des molécules de contre nature à sa population… Ces vaccins sont une chance pour ne pas contracter la forme grave du COVID-19», a déclaré le ministre malien de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, pour exhorter les Maliens à se faire vacciner.



Il faut noter que le 23 août 2021, le Mali a lancé la 2e phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19 avec les 151.200 doses du vaccin Janssen de Johnson and Johnson offertes par les Etats-Unis. Déjà le 31 mars 2021, notre avait initié sa sa première campagne de vaccination contre le COVID-19 après la réception de 396 mille doses de vaccin AstraZeneca le 5 mars 2021. A la date du 10 juillet dernier, 86.477 personnes ont été totalement vaccinées, alors que 173.242 personnes n’ont reçu que leur première dose. La nouvelle livraison d’AstraZeneca va donc leur permettre de recevoir la seconde dose d’immunisation.



«Ces vaccins seront utilisés comme 2e dose notamment à Kayes, Koulikoro, Ségou, Tombouctou et dans le district de Bamako au profit des personnes qui ont bénéficié d’une 1ère dose», a en effet assuré le ministre de la Santé et du Développement social tout en assurant que d’autres vaccins seront réceptionnés dans les jours à venir.



Kader Toé