News Sport Article Sport Afro-basket féminin «Cameroun 2021» : Le Mali sans les cadres de la sélection nationale féminine Publié le mercredi 15 septembre 2021 | Le Matin

L’encadrement technique des Aigles Dames du Mali a révélé ce jeudi 9 septembre 2021 la liste des 12 joueuses devant défendre les couleurs du pays à l’Afrobasket féminin «Cameroun 2021» (du 17 au 26 septembre 2021 à Yaoundé). Et on note l’absence de nombreux cadres, notamment de la capitaine Meiya Tirera, Nagnouma Coulibaly, Aïssata B. Maïga (néo retraitée)… et surtout de Touty Gandéga qui figurait parmi les «Cinq Majeures» de l’édition de 2019 à Dakar (Sénégal) où le Mali avait terminé à la 3e place.

«Cela fait deux ans que nous attendons nos primes de Dakar 2019. Deux ans qu'on nous ballade…», a déclaré Touty Gandéga sur les réseaux sociaux pour justifier son absence. «On mouille le maillot, on joue pour la nation avec fierté. Mais, quand je vois la manière dont on nous remercie, j'ai mal», a-t-elle ajouté.







Il faut rappeler qu’à cause du même problème d’arriérés de primes, beaucoup de cadres de la sélection nationale masculine avaient boudé l’Afrobasket «Rwanda 2021». Avec trois défaites en autant de sorties, le Mali n’avait pas franchi le premier tour.



M.B



LES 12 AIGLES DAMES POUR L’AFROBASKET WOMEN YAOUNDE 2021 : Aminata B. Sangaré, Assétou Traoré, Djénéba Ndiaye, Founé Sissoko, Halima Gnéré Dembélé, Kadiatou Maïga, Kankou Coulibaly, Maïmouna Haïdara, Mariam Alou Coulibaly, Nassira Traoré, Rokia Doumbia et Sika Koné.