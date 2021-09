Épidémie de choléra : trois personnes sont décédées et 6 sont en isolement à Ansongo - abamako.com

Épidémie de choléra : trois personnes sont décédées et 6 sont en isolement à Ansongo Publié le mercredi 15 septembre 2021

La bactérie du choléra au microscope.

Le médecin-chef du centre de santé de référence d’’Asongo a déclaré, ce mardi 15 septembre 2021, le décès de trois personnes et 6 nouveau cas enregistrés à Labezanga, toujours dans le cercle d’Ansongo.



Sur place, les médecins demandent l’aide du gouvernement et des partenaires pour contrer la propagation de la maladie.



Le ministère de la Santé et du Développement avait déclaré, le samedi 11 septembre, la présence du choléra dans le pays en indiquant que deux cas positifs avaient été détectés dans la région de Gao.



Il faut rappeler que le choléra est une maladie très contagieuse qui se propage rapidement.



M.S