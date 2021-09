La police malienne en deuil : un dernier hommage rendu au sous-officier Youssouf Sidibé - abamako.com

Publié le mercredi 15 septembre 2021

La Police Nationale a rendu un dernier hommage ce mercredi 15 septembre 2021, au Sergent-stagiaire de Police Youssouf SIDIBÉ, enlevé à notre affection à la fleur de l’âge suite à l’attaque lâche et barbare des bandits armés, perpétrée contre les éléments BAC de retour d’une mission commandée, entre Diema et Djidieni le samedi dernier.









Blessé par balle, il avait été transporté à l’Hôpital Gabriel Touré, où il a succombé des suites de ses blessures le mardi 14 septembre 2021.La cérémonie funèbre s’est déroulée à l’Ecole Nationale de Police en présence du Directeur Général de la Police Nationale, Contrôleur Général Soulaïmane TRAORE, le Directeur du PMU Mali et une immense foule.







Qui était donc le Sergent-stagiaire de Police Youssouf SIDIBÉ ?







Né 4 janvier 1998 à Bamako, de sékou et de Sabou SIDIBE, après ses études secondaires sanctionnées par le Brevet Technicien 2, session de juin 2016, il s’est présenté au concours directe de recrutement d’Elèves Sous-officiers de Police en 2018.



Il a été déclaré admis aux différentes épreuves puis nommé Elève Sous-officier de Police suivant Arrêté N° 2020-0616/MSPC-SG du 28 février 2020. Déclaré admis à l’examen de fin de cycle des sous officiers de l’Ecole Nationale de Police, promotion feu Contrôleur Général Célestine DOMBWA, il a été nommé Sergent-stagiaire de police suivant Arrêté N° 2020-2770/MSPC-SG du 20 novembre 2020.







Il a été apprécié par ses chefs hiérarchiques ainsi qu’i suit : élément discipliné, courageux, courtois et surtout gros travailleur. Durant sa courte carrière, il a servi au Groupement Mobile de Sécurité (GMS) et à la Brigade Anti Criminalité (BAC) son dernier poste. Il laisse derrière lui une famille inconsolable



La Police Nationale et la nation toute entière se souviendra de vous. Dors en paix digne fils et que le Bon Dieu t’accorde une place dans le paradis.



Amen



Source : Cellule de communication de la police nationale du Mali