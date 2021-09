1ère édition de la Ligue des champions féminine: Une occasion pour l’AS Mandé d’étoffer les pages de son histoire - abamako.com

1ère édition de la Ligue des champions féminine: Une occasion pour l'AS Mandé d'étoffer les pages de son histoire
Publié le mercredi 15 septembre 2021

L’histoire du football africain retiendra que l’AS Mandé, le club de football féminin de la commune IV du district de Bamako, aura participé à la toute première édition de la ligue des champions féminine qui sera organisée par la Confédération Africaine de Football (CAF). Le club qui a remporté la première édition du championnat de football féminin du Mali en 2017, fait partie des huit clubs alignés par la CAF dans le starting-block de la compétition dont les dates et le format seront communiqués au moment opportun.



Le moins que l’on sait pour l’heure est que l’AS Mandé va rentrer dans l’histoire avec les cadors du continent que sont : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Wadi Degla FC (Égypte), Malabo King (Guinée équatoriale), Hasaacas Ladis (Ghana), Vihiga Queens (Kenya), l’AS FAR (Maroc), Rivers Angels (Nigeria). Tous ont été qualifiés à l’issue des éliminatoires organisées dans les unions zonales sur le continent. En dehors de Wadi Degla FC, qualifié d’office parce que l’Égypte sera l’organisatrice de l’événement.



La nouvelle compétition de l’instance continentale, sera donc inscrite dans les annales de l’AS Mandé, un club au palmarès déjà alléchant.



Champion de Bamako en 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014, l’AS Mandé remporte la première édition du championnat du Mali féminin en 2017, puis la deuxième édition cette année.Le club fondé en 1991 est vainqueur de la Coupe du Mali féminine en 2012, 2014, 2015 et 2016.



Il remporte la phase de qualifications de la zone A de l’UFOA de la Ligue des champions féminine 2021, se qualifiant ainsi pour la phase de groupes de la première édition de cette compétition continentale



ANDROUICHA