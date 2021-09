Sécurité au Sahel: les OSC et les médias du G5 Sahel échangent sur le Projet d’appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel - abamako.com

Sécurité au Sahel: les OSC et les médias du G5 Sahel échangent sur le Projet d'appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel Publié le mercredi 15 septembre 2021

Atelier d`échanges sur la stratégie de communication, de plaidoyer et de sensibilisation du Projet d`appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel

L'Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye a abrité, ce mercredi 15 Septembre 2021, un atelier d'échanges sur la stratégie de communication, de plaidoyer et de sensibilisation du Projet d'appui du Haut Commissariat des Droits de l'Homme (HCDH) à la Force conjointe du G5 Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par l'ambassadeur de l'Union Européenne au Mali, SE Bart OUVRY. Plusieurs personnalités impliquées dans la mise en œuvre de ce projet étaient présentes à cette cérémonie.



L'objectif général visé par cet atelier est de procéder à des échanges pour enrichir la stratégie de communication, de plaidoyer et de sensibilisation du Projet d'appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel dans la mise en œuvre du cadre de conformité.



La rencontre de Bamako vise également à renforcer la compréhension des enjeux relatifs à la communication du Projet d'appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel ; procéder à un examen critique des résultats des consultations et formuler des suggestions, recommandations et propositions pour enrichir le plan d'action de communication du Projet d'appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel ; obtenir à travers des échanges, un consensus autour des axes de stratégie de communication, de plaidoyer et de sensibilisation du Projet d'appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel.



Cette rencontre d'échanges de deux jours a vu la participation de la coordination du projet, des représentants désignés par les équipes pays du projet, de l'équipe de supervision du HCDH basée à New York et à Genève et des parties prenantes du projet qui sont l'Union Européenne, la MINUSMA à travers la division des Droits de l'Homme, Le Secrétariat Exécutif du G5 SAHEL, la Force Conjointe du G5 Sahel, les autorités maliennes, les faitières des organisations de la société civile, les faitières des associations de professionnels de média et personnes ressources des 5 pays du G5 Sahel.



En application de la résolution 2391 (2017) du conseil de sécurité de l'ONU, et grâce à un financement de l'UE, le HCDH a mis en place depuis 2018 un projet visant à appuyer la force conjointe du G5 Sahel dans la mise en oeuvre du cadre de conformité au droits de l'Homme, au droit international humanitaire et au droit des réfugiés.



En réponse au besoin d'amélioration, l'exposition des actions/activités du projet, le HCDH a procédé au recrutement d'un consultant/Expert international en communication pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication institutionnelle, de plaidoyer et de sensibilisation.



Le plan de travail du consultant/Expert international en communication, validé après appréciation et consolidation, comprend l'état des lieux, le diagnostic, la proposition des axes stratégiques de communication et leur déclinaison, après adoption, en plan annuel de communication institutionnelle et de sensibilisation à l'appui du Projet.



L'analyse des données recueillies lors de l'évaluation des attentes des parties prenantes, à travers Ateliers et rencontres diverses, en présentiel et/où à distance dans les pays du G5 Sahel en terme de perception du Projet et de leur disponibilité à contribuer aux actions de communication, a permis d'établir le diagnostic et de proposer des axes de communication déclinés en plan annuel de communication, de plaidoyer et de sensibilisation.



Au cours de ces deux jours d'échanges, les participants procéderont à validation de la stratégie de communication, de plaidoyer et de sensibilisation du Projet d'appui du HCDH à la Force conjointe du G5 Sahel.



Fsanogo