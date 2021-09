Probable signature d’accord entre le Mali et le groupe Wagner de la Russie : Pas de confirmation, trop de spéculations - abamako.com

News Politique Article Politique Probable signature d’accord entre le Mali et le groupe Wagner de la Russie : Pas de confirmation, trop de spéculations Publié le jeudi 16 septembre 2021 | Le 22 Septembre

Certains médias internationaux et les réseaux sociaux prétendent que notre pays est sur point de signer un accord de coopération militaire avec la société privée de sécurité Wagner.

Tout serait parti d’un spot de TV5 monde Afrique disant qu’un accord serait sur le point d’être signé par le Gouvernement malien permettant l’arrivée de mercenaires russes au Mali. C’est ce qu’avance l’agence Reuters, citant des sources diplomatiques. Ces mercenaires russes du groupe de sécurité privé Wagner seraient chargés de former les soldats maliens’’. La France vient d’envoyer à Bamako Christophe Bigot, le Monsieur Afrique du Quai d’Orsay, pour tenter de casser cet accord, toujours selon l’Agence Reuters relayée par TV5 monde Afrique.







Cette information n’a pas été vue d’un bon œil des autorités françaises et ayant aussi eu de vivs réaction sur les réseaux sociaux. Selon le journaliste Kassoum Thera du journal ‘’aujourd’hui Mali’’, ‘’si l’information sur la société de sécurité Wagner est fondée, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais il faut commencer à avoir des soucis pour ce pays. Car il est fort possible que les occidentaux ne vont jamais digérer cela et n’hésiteront pas à mettre les bâtons dans les roues du processus de la paix faisant en sorte que cette intervention russe soit un échec. Conséquence : le Mali sera un terrain de bataille d’influence entre ces puissances et c’est le peuple, comme d’habitude qui va faire toujours les frais’’, a déclaré M. Théra sur sa page Facebook.



Selon d’autres sources si cet accord se réalise, elle va permettre à Moscou d’étendre son influence en Afrique de l’Ouest malgré l’opposition de Paris, ont déclaré à Reuters sept sources diplomatiques et sécuritaires. La France, qui a annoncé en début d’été une transformation de ses opérations militaires dans le Sahel et une réduction de sa présence au Mali, a lancé une offensive diplomatique pour tenter de dissuader la junte au pouvoir au Bamako de concrétiser ce rapprochement avec la Russie, ont ajouté les sources.



Une source sécuritaire travaillant dans la région affirme que, les mercenaires russes seraient chargés de former les Forces armées maliennes (FAMa) et d’assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens, mission qu’effectue déjà le groupe Wagner en Centrafrique. Reuters n’a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante et le groupe Wagner n’a pas répondu aux demandes de commentaire.



Une “rumeur”, selon des sources militaires maliennes : ‘’Comme vous, nous avons vu à travers les réseaux sociaux et les média étrangers ces informations’’, selon un responsable de la DIRPA.



Selon France 24, des “instructeurs militaires” du groupe Wagner déployés en République centrafricaine, ont été accusés par les Nations unies de violations des droits de l’Homme. Moscou nie tout lien direct avec la société privée. Pour la chaine, ça sera un énorme coût de tonnerre diplomatique et puis une redéfinition géopolitique de la mondialisation. Et ça serait une offensive diplomatique quasi-quotidienne.



En tout cas, la présence de mercenaires russes à Bamako remettrait en cause le soutien financier des partenaires internationaux du Mali et la formation de l’Armée malienne assurée notamment par l’Union européenne, ont déclaré quatre sources sécuritaires et diplomatiques.



