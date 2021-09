Transition au Mali, groupe Wagner… quand Macron partage ses craintes avec les présidents africains - abamako.com

News Politique Article Politique Transition au Mali, groupe Wagner… quand Macron partage ses craintes avec les présidents africains Publié le jeudi 16 septembre 2021 | Jeune Afrique

© AFP par FRANCOIS MORI

Emmanuel Macron lors d`une dernier sommet du G5 Sahel par visioconférence le 16 février 2021

Alassane Ouattara, Macky Sall, Umaro Sissoco Embaló… Ces derniers jours, le président français a multiplié les appels avec ses homologues au sujet de la situation à Bamako et du potentiel contrat avec Wagner.









Selon nos informations, Emmanuel Macron s’est récemment entretenu avec Mohamed Bazoum, Alassane Ouattara, Macky Sall, Umaro Sissoco Embaló ou encore Nana Akufo-Addo, le président en exercice de la Cedeao.



Depuis la dernière mission de l’organisation sous-régionale à Bamako, début septembre, les chefs d’État de la région ne cachent plus leurs inquiétudes sur la situation au Mali et les intentions présumées d’Assimi Goïta de rester au pouvoir.



Source:jeuneafrique