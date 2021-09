Me Mamadou Ismaïla Konaté l’a déclaré hier: » La coopération militaire se conçoit d’Etat à Etat et non avec quelques groupes ou groupuscules - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Me Mamadou Ismaïla Konaté l’a déclaré hier: » La coopération militaire se conçoit d’Etat à Etat et non avec quelques groupes ou groupuscules Publié le jeudi 16 septembre 2021 | L’Indépendant

Tweet

Me a réagi, hier, sur les rumeurs d’un probable accord militaire entre les autorités de la Transition et des mercenaires russes. » La coopération militaire se conçoit d’Etat à Etat et non avec quelques groupes ou groupuscules, y compris lorsque ces derniers sont des mercenaires en commandite. La vie d’un Etat va au-delà des mortels qui l’engagent, même maladroitement « , a posté l’ancien ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il réagissait ainsi à une éventuelle intervention de paramilitaires de la société russe Wagner.



SIC



Source: l’Indépendant