La Cédéao impose des sanctions aux juntes du Mali et de Guinée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La Cédéao impose des sanctions aux juntes du Mali et de Guinée Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Challenges.fr

© Présidence de CI par DR

Sommet extraordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, par visioconférence

Un sommet extraordinaire des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO a eu lieu ce mercredi 8 septembre 2021 par visioconférence. Depuis Abidjan, le Président de la République de Côte d’Ivoire Alassane OUATTARA y a pris part. Tweet

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a imposé jeudi des sanctions aux dirigeants maliens responsables de la lenteur de la transition après le coup d'Etat de l'été dernier, a annoncé le président de la commission de la Cédéao.





S'exprimant à l'issue d'un sommet extraordinaire du bloc à Accra, Jean-Claude Kassi Brou s'est inquiété du retard pris par les préparatifs des élections qui doivent se tenir en février 2022, précisant que la date fixée pour un retour à l'ordre constitutionnel n'était "pas négociable".



La Cédéao a par ailleurs exigé que la transition en Guinée, elle aussi théâtre d'un coup d'Etat qui a renversé le président Alpha Condé au début du mois, ne dure pas plus de six mois.



Elle a aussi décidé d'imposer des sanctions contre les responsables de la junte, dont le gel des comptes bancaires et des interdictions de voyage, a déclaré Jean-Claude Kassi Brou.