Prétendue présence de 50 experts russes au Mali : Qui de Adama Ben Diarra et les autorités dit la vérité ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prétendue présence de 50 experts russes au Mali : Qui de Adama Ben Diarra et les autorités dit la vérité ? Publié le vendredi 17 septembre 2021 | Le Pays

Tweet

Alors que le ministère malien de la Défense et des responsables diplomatiques russes à Bamako dément la signature d’un partenariat entre le Mali et la société Wagner, un membre du Conseil national de Transition, Adama Ben Diarra, lui, annonce la présence de 50 experts militaires russes au Mali depuis un mois. A qui faut-il donc croire ?



Y a-t-il déjà un partenariat de coopération militaire entre le Mali et la Russie ? Les discussions dites avancées sont-elles déjà abouties ? Seules les autorités des deux pays et les responsables de la société Wagner savent la vérité. Il y a quand même un flou autour du sujet. Au Mali, entre les dires des autorités de la transition et ceux des responsables du mouvement antipolitique français, il y a un fossé.



« Il y a déjà 50 experts militaires russes qui sont au Mali depuis plus d’un mois. Ils ont fini avec l’expertise du terrain et ils donnent 6 mois pour mettre fin à la guerre du Mali. C’est ce qui s’est convenu. C’est ce qui est la vérité », a déclaré un membre de l’organe législatif malien, Adama Ben Diarra, lors d’une conférence de presse tenue par le mouvement antipolitique français, Yerewolo debout sur les remparts, le mercredi dernier. Si la présence de ces experts russes est vraie, dans ce quel canal sont-ils au Mali ? Dans le cadre d’un partenariat entre les deux États ou dans le cadre d’un partenariat entre le Mali et la société Wagner ? Seul Adama Ben Diarra et les autorités ont la réponse à ces questions. Si c’est vrai aussi que ces russes donnent 6 mois pour finir la crise, c’est qu’il y a un contrat. Dans l’échéant, Adama Ben Diarra n’aura pas dit la vérité.



Pourtant, le ministère de la défense et des Anciens combattants, selon l’AFP, affirme n’avoir pas signé de partenariat avec le groupe Wagner. « Sollicité par l’AFP, le ministère malien de la Défense a admis mener des pourparlers avec la sulfureuse société russe. “Le Mali entend désormais diversifier et à moyen terme ses relations pour assurer la sécurité du pays. Nous n’avons rien signé avec Wagner, mais nous discutons avec tout le monde”, a-t-il réagi », a précisé l’AFP.



Du côté des autorités russes aussi, selon l’AFP, une source diplomatique à Bamako dit également ne pas être au courant de ce contrat entre l’État du Mali et le groupe Wagner. « Nous ne sommes pas au courant d’une signature de contrat entre le Mali et la société Wagner” et “nous n’avons pas servi d’intermédiaire”, a seulement commenté auprès de l’AFP une source diplomatique russe à Bamako, tout en soulignant que “comme la France et d’autres pays nous sommes soucieux de la sécurité de la zone », a précisé l’AFP.



Si la version avancée par les deux États sont sincères, il faut se poser la question dans quelle cadre les 50 experts russes de Adama Ben Diarra sont arrivés au Mali. A qui faut-il finalement croire ?



Il faut rappeler que la France, un soutien de taille au Mali dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, et l’Allemagne s’opposent vigoureusement à la signature d’un partenariat entre le Mali et des mercenaires russes.



B. Guindo



Source : LE PAYS