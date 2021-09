79200 doses du vaccin astrazeneca pour les 86715 personnes qui attendent leur seconde dose - abamako.com

Publié le vendredi 17 septembre 2021

© aBamako.com par AS

Lancement de la 2è phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19

Bamako, le 23 Août 2021, le terrain de football de la commune IV a abrtité la cérémonie de lancement de la 2è phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Tweet

Le Mali a réceptionné 79200 du vaccin astrazeneca afin de permettre aux 86715 Maliens qui attendaient leurs deuxièmes doses de se faire vacciner et de se prémunir contre la pandémie meurtrière qu’est la covid-19.

Les responsables du comité scientifique, du centre d’immunisation et du vaccin essai solidarité étaient devant la presse le Mercredi 15 Septembre 2021 au ministère de la santé et du développement social afin d’éclairer la lanterne des Maliens sur la méthode d’utilisation du vaccin astrazeneca que le Mali a reçu le samedi 11 septembre 2021 ainsi que sur le vaccin essai solidarité.







Après avoir rendu un vibrant hommage au personnel socio-sanitaire pour les efforts consentis dans la lutte contre la pandémie de la maladie au coronavirus au Mali, le représentant du ministre de la santé et du développement social Dr Sékou Oumar Dembélé a indiqué que les 79200 doses du vaccin astrazeneca que le Mali vient de recevoir permettra au Mali de baliser le terrain dans la lutte contre la pandémie afin que soit rompu la chaine de contamination de la maladie »,a-t-elle lancé. Il n’a pas oublié de remercier les partenaires techniques pour leur implication à côtés du Mali pour faire de l’acquisition du vaccin une réalité.



Le Directeur du centre d’immunisation Dr Ibrahima Diarra a rassuré que les vaccins ont été mis dans les conditions requises depuis leur arrivée sur le territoire malien et que les doses peuvent être administrées sans problème. Il a développé la stratégie que notre pays adoptera pour sa campagne de vaccination qui a déjà commencé et qui concerne majoritairement les personnes qui ont reçu leur première dose et qui étaient dans l’attente pour recevoir la seconde dose. Il a expliqué qu’ils doivent se prémunir de leur carte initiale prouvant qu’ils ont reçu la première dose afin de recevoir la seconde et que des vaccins seront acheminés vers d’autres localités du Mali.



Le vaccin reste la seule opportunité pour nous afin de contrer l’élan de la maladie dans notre pays, a-t-il exposé. Le professeur Samba Ousmane Sow Directeur général de l’Institut national de santé publique et coordinateur national des urgences sanitaires a fait savoir que le Mali a reçu 40 000 doses de vaccins Essai Solidarité et que tous les vaccins de cet essai ont été examinés par d’éminents experts scientifiques après que les premières phases ou premières études aient démontré leur potentiel de sécurité et d’efficacité.



Le professeur Samba Sow a dévoilé les différentes phases de test d’un vaccin avant de recevoir le feu vert pour être mis à la disposition du public, un vaccin est soumis à une procédure d’essais cliniques longue et rigoureuse avant d’inviter les Maliens de plus de 16 ans et qui n’ont pas reçu aucune autre dose de vaccins de venir se faire vacciner.



Le mot test ne doit pas faire peur, tous les vaccins subissent un processus scientifique et avec ce vaccin, nous sommes dans une étude de phases 2 et 3. C’est pour la réponse immunitaire et l’efficacité à grande échelle explique l’ancien ministre de la santé et que c’est une fierté pour notre pays d’être choisi et de recevoir ce vaccin.



Moussa Samba Diallo