Rumeurs sur l'accord en gestion entre le Mali et les mercenaires russes: La CMA bombe les muscles, menace de prendre ses responsabilités en cas d'accord
Publié le vendredi 17 septembre 2021

Bilal Ag Chérif, le secrétaire général du MNLA

L’information relative à l’intention des autorités de la transition de recruter des mercenaires russes continue d’alimenter les débats. En plus de certains partenaires occidentaux du Mali qui ont fait une mauvaise lecture de la situation, d’autres mouvements au niveau national ont rompu le silence. C’est le cas notamment de la Coordination des Mouvements de l’Azawad qui a fait une déclaration d’opposition au projet : « La CMA prévient que si malgré tout, l’Etat s’entête à déployer ces mercenaires, elle se verra dans l’obligation d’assumer pleinement et ouvertement sa responsabilité ».



« La Coordination des Mouvements de l’Azawad a appris à travers les médias et les réseaux sociaux que le Gouvernement du Mali serait sur le point de conclure un Accord avec le groupe de mercenaires Russes (Wagner) pour leur redéploiement au Mali » a fait savoir le groupe armé qui contrôle la localité de Kidal. Condamnant le projet, la CMA affirme qu’elle est contre « tout usage des milices quel que soit leur nature et le motif qui les sous-tend et tient entièrement l’Etat Malien responsable de ce qu’il adviendra s’il s’exécutait malgré tout ».



Les ex rebelles de faire savoir : « ce sont les populations civiles déjà meurtries et fragilisées par une décennie de crise qui vont payer le prix de l'utilisation des mercenaires du groupe Wagner connus pour leurs graves violations de droits de l'homme dans les pays où ils

MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON







MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON