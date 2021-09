Politique : Le M5 RFP accuse le cadre d’échange des partis et regroupements politiques de travailler à échouer la Transition - abamako.com

News Politique Article Politique Politique : Le M5 RFP accuse le cadre d'échange des partis et regroupements politiques de travailler à échouer la Transition Publié le vendredi 17 septembre 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Conférence de presse de la jeunesse du M5 RFP

Bamako, le 12 septembre 2021. La jeunesse du M5 RFP a tenu une conférence de presse à la Maison de la presse pour traduire son soutien aux assises nationales de la refondation, la lutte contre la corruption Tweet





Dans une Déclaration dont aBamako.com a reçu copie, le Mouvement du 5 Juin Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) accuse le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une Transition réussie au Mali de nourrir des velléités de faire échouer la Transition en cours.



Communiqué



Le Comité stratégique du M5-RFP apprend avec amusement, à travers un communiqué de presse du ''Cadre

d’échange des partis et regroupements des partis politiques pour une transition réussie au Mali'' daté du 13

septembre 2021, qu’il aurait des convergences sur l’organisation des élections générales du 27 février 2021 » avec

ce regroupement.

Au-delà du ridicule dont il est devenu coutumier, le ''Cadre d’échange'' doit savoir que l’imposture, même en

politique, a des limites que l’on ne franchit qu’à ses propres dépens.



En effet, attitude politique peut-elle être plus insipide que la tentative enfantine d’opposer l’URD au M5-RFP ou

encore le Premier ministre au Président de la Transition ?

Imposture politique peut-elle dépasser le fait de se donner la mission de travailler « pour une transition réussie au

Mali » alors que l’objectif réel est de « savonner une planche » sur laquelle eux-seuls glisseront.



En vérité, tous les actes, toutes les déclarations du « Cadre d’échange » n’ont qu’un seul et même objectif : faire

échouer la Transition.



Libres aux revanchards responsables de la descente du Mali aux enfers de se liguer pour caresser le rêve impossible

de reprendre un pouvoir perdu du fait de leur corruption érigée en mode de gouvernance. Mais, ils doivent savoir

que le peuple malien, qui n’est pas amnésique, se rappelle de qui est responsable des engrais frelatés, des

détournements des fonds alloués à l’achat d’équipements militaires, des avions payés non livrés ou cloués au sol,

des tueries de Kidal, des acteurs et complices, même devant la représentation nationale, de l’affaire de l’avion

présidentiel et d’autres détournements dans des ministères-clés abondamment documentés.

Vouloir se draper du statut de candidat à une future élection ou d’opposants radicaux pour échapper à ses

responsabilités est un leurre. Tous, eux comme nous et d’autres, devraient répondre des actes posés. C’est cela le

Mali Kura.



Les conjurés qui sont vent debout contre l’organe unique de gestion des élections et les Assises nationales de la

Refondation ont été invités à faire des propositions d’amélioration qui seront prises en compte.

En vain !

Ils refusent de s’inscrire dans une transition inclusive et participative pour se complaire dans la critique stérile qui

ne fera pas le Mali.

Les points qu’ils contestent sont clairement inscrits dans le Programme d’Action du Gouvernement et sont

largement partagés par la société civile et une frange de la classe politique infiniment plus importante que la

sensibilité de ces coalisés contre le Mali.

Ils sont plutôt dans les ambassades ou dans des pays voisins pour comploter contre leur propre pays sans aucun

état d’âme, sans le moindre esprit patriotique.

Ils citent le Conseil National de Transition (CNT) oubliant que cet organe législatif de la Transition, au sein duquel

des dizaines de membres de leurs partis siègent, a validé aussi bien l’organe unique de gestion des élections que

les Assises nationales de la Refondation.

Malgré tout, le M5-RFP tout en rejetant toutes les formes de chantage et les ultimatums se déclare disponible et

ouvert à tous les débats pour une vraie réussite de la Transition qui conditionne le devenir immédiat de notre

Mali qui est le seul bien que nous ayons en partage.



Bamako le 16 Septembre 2021

Pour le Comité stratégique

Bouba K. Traoré

Vice-président



Source: aBamako.com