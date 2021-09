L’interview avec l’Ambassadeur Igor Gromyko relative aux élections législatives en Russie - abamako.com

Publié le vendredi 17 septembre 2021

© Autre presse par DR

L’Ambassadeur de la Russie au Mali SE Igor Gromyko

L'interview avec l'Ambassadeur de la Russie au Mali SE Igor Gromyko relative aux élections législatives en Russie

La Russie aura aussi bientôt des élections parlementaires, pouvez-vous nous en raconter

Les élections à la Douma d'État (chambre basse) de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de la 8e convocation auront lieu les 17-19 septembre 2021. 14 forces politiques y prendront part : «Russie unie», Parti communiste de la fédération de Russie, Parti libéral-démocrate de Russie, «Russie juste», «Rodina», «Platforme civique», «Alternative verte», «Nouvelles personnes», «Communistes des Russie», «Parti ROST», Parti russe des retraités pour la justice sociale, «Parti russe de la liberté et de la justice», «Yabloko», «Verts».



abamako: Les citoyens russes, pourront-ils voter à l'étranger , notamment au Mali?

SE Igor Gromyko: Les citoyens russes vivant ou séjournant temporairement à l'étranger peuvent voter dans 144 pays lors des prochaines élections législatives. Il y a 348 bureaux de vote, ouverts à l’étranger à cette fin. Selon nos estimations approximatives, plus de deux millions de nos compatriotes vivent maintenant dehors la Russie. En général, 200 000 à 300 000 personnes entre eux participent aux élections. Au Mali, un bureau de vote sera ouvert le 19 septembre 2021 à Bamako dans les locaux de l'Ambassade de Russie au Mali (de 8.00 à 20.00). Bien sur, nous invitons les citoyens russes à accomplir leur devoir civique et à participer activement aux prochaines élections le 19 septembre 2021.



abamako: Quelles sont des measures sanitaires, prises en vue de contrecarrer la propagation eventuelle du COVID-19 lors du scrutin?

SE Igor Gromyko: La pandémie a entraîné des changements dans l'organisation du processus électoral. Toutefois, il va de soi que des équipements de protection individuelle et des dispositifs sanitaires seront utilisés dans les bureaux de vote, et que la distance nécessaire entre les personnes sera maintenue pour éviter tout risque d'infection.



Source: Service de presse de l’Ambassade de Russie