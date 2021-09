Sortie de crise: des partisans du Chérif de Nioro manifestent pour réclamer le prolongation de la Transition - abamako.com

News Politique Article Politique Sortie de crise: des partisans du Chérif de Nioro manifestent pour réclamer le prolongation de la Transition Publié le vendredi 17 septembre 2021 | aBamako.com

Bamako, le 17 septembre 2021. Les sympathisants et adeptes du Chérif de Nioro ont marché à Bamako pour soutenir la prolongation de la durée de la Transition en vue de la sortie de crise au Mali Tweet

A l'appel des sympathisants et adeptes du Chérif de Nioro, des centaines de manifestants ont organisé une caravane à Bamako ce vendredi 17 septembre 2021 pour demander une prolongation de la transition de 3 ans. Sur les pancartes on pouvait lire ''3 ans pour la transition, vive le Chérif de Nioro". " Nous demandons une augmentation de la durée de la transition de 3 ans", a affirmé le porte-parole Abdoulaye Gadiaga.



Cette manifestation intervient au lendemain de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui demandent aux autorités de la transition le respect strict de la durée de la transition. Cette manifestation montre à suffisance la volonté du Chérif de Nioro d'accorder plus de temps à la transition malienne.



M.S