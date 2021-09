Marche pour la prolongation de la transition : Quand le Chérif de Nioro brave les sanctions ciblées de la CEDEAO - abamako.com

Sortie de crise: des popjlations marchent pour traduire leur soutien à la prolongation de la Transition

Bamako, le 17 septembre 2021. Les sympathisants et adeptes du Chérif de Nioro ont marché à Bamako pour soutenir la prolongation de la durée de la Transition en vue de la sortie de crise au Mali Voir tout l'album photo Tweet

Le feuilleton de la transition malienne post IBK se poursuit avec des épisodes qui n’augurent pas un lendemain meilleur pour le Pays. C’est dès lors que l’on croyait la fin de la récréation sonnée par la CEDEAO avec ses menaces de sanctions ciblées contre tous ceux dont les actions impacteraient négativement sur le calendrier de la transition, que des manifestants se réclamant des sympathisants et adeptes du chérif de Nioro, ont choisi de donner de la voix à travers les rues de Bamako.



« 3 ans pour la transition, vive le Chérif de Nioro. » ont scandé ces manifestants ; autant de déclarations qui centralisent ainsi l’instigateur principal de la manifestation dans le collimateur des menaces de la CEDEAO. L’institution sous régionale ouest africaine avait sorti la veille sa décision de geler les avoirs financiers et d’interdire les voyages à tous ceux qui se lèveraient contre le calendrier préétabli de la transition. C’est sans compter sur la capacité de mobilisation et l’influence du patriarche religieux de Nioro. Et comme pour narguer les décideurs de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le porte parole Abdoulaye Gadiaga des manifestants du jour a clamé à qui veut l’entendre : « Nous demandons une augmentation de la durée de la transition de 3 ans ». Vivement le prochain épisode de ce feuilleton malien dans lequel le chérif Bouillé Haidara de Nioro semble désormais lancer un défi à la CEDEAO.



ANDROUICHA