Afrobasket Senior dames Cameroun 2021 : La sélection malienne reçoit le drapeau

En partance pour l’Afrobasket Cameroun 2021, l’équipe nationale senior dames a reçu ce mardi 14 septembre le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Mossa Ag Attaher, qui n’a pas manqué d’adresser aux joueuses et à leur encadrement le message de soutien et d’encouragement des plus hautes autorités.

Du 16 au 27 septembre Yaoundé abritera la 25ème édition de l’Afrobasket senior dames. Juste avant leur départ le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Mossa Ag Attaher a procédé à la remise du drapeau national à l’équipe nationale senior dames qui participe à cette compétition. Au cours de la cérémonie, le ministre a transmis aux joueuses et à leur encadrement le message de soutien et d’encouragement des plus hautes autorités avec à sa tête, le chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta. Selon le ministre, le Président de la transition a décidé de faire du sport dans toutes ses disciplines un levier important de cohésion et de stabilité dans notre pays. Avant la remise du drapeau national proprement dit, toutes les joueuses ont reçu leurs primes de sélection.







En remettant le drapeau national à la capitaine de la sélection nationale Nassira Traoré, le ministre Mossa Ag Attaher a remercié et félicité l’ensemble de la Fédération malienne de basketball, pour le travail abattu ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe de l’encadrement technique.



A noter que les douze joueuses sélectionnées sont : Nassira Traoré, Rokia Doumbia, Founé Sissoko, Djénéba N’Diaye, Assétou Traoré, Maimouna Haidara,Sika Koné, Aminata B Sangaré, Mariam Alou Coulibaly, Gnere Alima Dembélé, Kadidia Maiga, Kankou Coulibaly.



Le coach est Joaquin Brizuela, ses assistants sont Amara Traoré et Aminata Sininta.



Almihidi Touré