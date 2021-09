Une bagarre entre des pro Boubou Cissé et pro Demba Traoré se termine par l’hospitalisation d’un militant - abamako.com

Publié le samedi 18 septembre 2021 | Le Soir de Bamako

A cause d'intérêt sordides, des anciens compagnons de feu Soumaila Cissé sont entrain de poser des actes pour provoquer la seconde mort de l'ancien leader politique malien. De sources informées, la pourfendeur des divergences entre les responsables au sommet du parti commence à inquiéter plus d'un sur l'avenir du parti de l'URD dans la perspective des élections à venir. Plusieurs Camp s'affichent pour que la formation politique sous la direction



D'une personnalité de leur choix c'est dans ces conditions que l'on rapporte que des échauffourées ont opposé des soutiens de Dr Boubou Cissé à ceux de Me Demba Traoré dans des localités du pays dogon



soir de bamako