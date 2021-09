Mali: manifestation pour une prolongation de la transition et contre la CÉDÉAO - abamako.com

Mali: manifestation pour une prolongation de la transition et contre la CÉDÉAO Publié le samedi 18 septembre 2021 | AFP

Sortie de crise: des popjlations marchent pour traduire leur soutien à la prolongation de la Transition

Bamako, le 17 septembre 2021. Les sympathisants et adeptes du Chérif de Nioro ont marché à Bamako pour soutenir la prolongation de la durée de la Transition en vue de la sortie de crise au Mali

Des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Bamako pour une prolongation du pouvoir de la junte au Mali et contre les "diktats" de l'organisation régionale Cédéao qui exige la tenue d'élections en février comme prévu, a constaté un correspondant de l'AFP.



Lors d'un sommet jeudi, la Cédéao (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, 15 pays) a exigé des militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta le "respect strict du calendrier de la transition" vers le rétablissement d'un pouvoir civil. Se disant "très préoccupée par la lenteur dans la préparation des élections" prévues fin février, elle a affirmé que leur tenue dans les délais était "non négociable". Les manifestants rassemblés vendredi à Bamako à l'appel d'un influent chef religieux musulman, le chérif de Nioro (nord-ouest) Bouyé Haïdara, une des figures de la contestation contre M. Keïta qui avait précédé le putsch, ont rejeté ces injonctions. "Nous demandons trois ans de transition militaire pour redresser le Mali", a déclaré Moulaye Yaffa, l'un des organisateurs. "Le Mali a toujours écouté la Cédéao, résultat: des élections mal organisées et des coups d'État. Cette fois nous allons prendre le temps nécessaire pour redresser le Mali", a-t-il dit. "Nous ne demandons que la prolongation du délai de la transition conformément aux recommandations de notre guide, le chérif de Nioro, et après Bamako nous allons continuer partout", a assuré un manifestant, Seydina Allaye Cissé. "On s'oppose au diktat de la Cédéao. Trop, c'est trop !" s'est écriée Aïda Sissoko, une enseignante qui participait à la marche. A la suite du putsch, la Cédéao avait pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le Mali de l'organisation. Ces sanctions avaient été levées à la suite de l'engagement des militaires dirigés par le colonel Assimi Goïta sur la voie d'une transition de 18 mois maximum. Mais depuis, le colonel Goïta a mené en mai un nouveau coup de force en déposant le président de transition Bah Ndaw et son Premier ministre Moctar Ouane, et la communauté internationale exprime des inquiétudes croissantes sur le respect des échéances.