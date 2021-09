Organe unique de gestion électorale, assises nationales de refondation : Les rangs se fissurent - abamako.com

Ils sont 3 groupements de partis politiques à savoir (EPM, Jiguiya-Kura et APR) et 3 partis politiques dont (l’Adéma-Pasj, Asma-CFP, l’UM-RDA et Yelema), à s’opposer à l’organe unique de gestion électorale (Ouige) et les Assises nationales de refondation.

Regroupés en Cadre d’échanges des partis politiques pour une transition réussie au Mali, Bokary Tréta président de l’EPM, Housseini Amion Guind de « Esperance Nouvelle Jiguiya-Kura », Tiéman Hubert Coulibaly de l’APR et les chefs de partis tels que le Pr. Tiémoko Sangaré de l’Adéma, Elhadj Baba Sandy Haïdara de L’UM-RDA, Amadou Baba Cissé de l’Asma-CFP et Boucary Amadou Dicko au compte de ‘’Yelema’’, ont adressé une lettre au Premier ministre pour lui notifier leur opposition aux Assises nationales et l’Organe unique de gestion des élections (Ouige) et ont recommandé le respect du délai de la transition fixé à 18 mois par la Charte.







Pour le cadre d’échanges, les Assises nationales et l’Organe unique de gestion des élections ne sont plus opportuns pour ce qui reste des 18 mois de la transition. Ils ont demandé à ce que le Premier ministre se tienne aux conclusions de l’atelier de relecture de la loi électorale. Les partis et regroupements politiques du cadre d’échange déplorent, selon eux, le caractère non inclusif et participatif de la politique du gouvernement. Ils ont conclu en réitérant leur disponibilité pour la réussite de la transition au Mali et ont averti que le Premier ministre serait le seul responsable de tout dérapage relatif au délai de la transition. A savoir toute tentative de prorogation de la transition.



Pour sa part, le Premier ministre tient à ses assises et compte sur elles pour décider de la prorogation ou non de la transition. Qu’en sera-t-il finalement ?



Le temps nous dira.







Koureichy Cissé