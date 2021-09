1ère nationale au concours d’excellence de 2011 : Bayetoulaye Pehan Théra décroche un doctorat en sciences de l’atmosphère - abamako.com

“La pollution photo oxydante en zone source et au cours de son transport : étude comparée aux moyennes latitudes Nord, en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest”. Tel était le thème de la thèse de doctorat soutenue la semaine dernière à l’Université Clermont Auvergne de France par la première nationale au concours d’excellence du baccalauréat de 2011, Bayetoulaye Pehan Théra.

Avec une moyenne de 17,29 lors du concours d’excellence organisée en 2011 à l’endroit des meilleurs bacheliers du Mali, Bayetoulaye Pehan Théra de l’Ecole privée Mama Thiam à l’époque, est sortie du lot comme la meilleure des meilleurs bacheliers du Mali. Comme récompense, cette férue des études a bénéficié d’une bourse d’excellence d’étude pour la France à l’Université Joseph Fourrier à Valence (une annexe de l’Université de Grenoble).







Ses années d’études en France viennent d’être couronnées par un doctorat en sciences de l’atmosphère qu’elle a soutenu avec brio la semaine dernière par visioconférence à l’Université Clermont Auvergne de France sur le thème “la pollution photo oxydante en zone source et au cours de son transport : étude comparée aux moyennes latitudes Nord, en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest”. Selon plusieurs témoignages concordants, elle fait partie des rares Maliens à avoir un doctorat dans ce domaine très prisé de nos jours dans les milieux scientifiques en lien avec le changement climatique. Avant ce doctorat, Baye a décroché entre 2016-2017 un Master 2 en sciences des océans, de l’atmosphère et du climat Université de Lyon 1-Ecole centrale de Lyon, Villeurbanne-Ecully, France Spécialisation : Climat et Environnement, qualité de l’air. Entre 2015-2016, elle a obtenu un Master 1 en physique à Université Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne-France. Spécialisation énergie et environnement, climat et satellite. De 2011-2014, elle a décroché une licence en physique et génie électrique Université Joseph Fourier, Grenoble, France.



A noter qu’avant cette bourse d’excellence elle a eu une carrière bien remplie au Mali. Elle s’est distinguée dès l’école fondamentale avec une moyenne de 17,39 au DEF, sélectionnée à travers un concours organisé par Yes Program dans le cadre d’un échange culturel entre les USA et le Mali, pour faire la 11e année aux Etats-Unis d’Amérique au Collège Plano West Senior High School oû elle a eu une maention excellente.



Au registre de ses récompenses, il faut citer plusieurs tableaux d’honneur au second cycle dont 17,75/20 de moyenne annuelle en 7e année ; 17,91 /20 en 8e et 18,07 /20 en 9e.



Une si belle carrière scolaire qui vient d’être sanctionnée par un prestigieux parchemin. K. Théra