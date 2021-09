Justice et réconciliation : la 4è audience publique de la CVJR s’ouvre ce matin au CICB - abamako.com

Justice et réconciliation : la 4è audience publique de la CVJR s'ouvre ce matin au CICB Publié le samedi 18 septembre 2021

Conférence de presse de la CVJR

Bamako, le 16 septembre 2021. En prélude à sa 4è audience publique prévue pour le week-end des 18 et 19 septembre 2021, la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) a animé une conférence de presse à la Maison de la presse. Tweet

Le Centre International de conférence de Bamako (CICB) abrite ce matin, la 4è audience publique de la Commission vérité, Justice et réconciliation (CVJR).



Cette audience sera consacrée aux trois premiers thèmes à savoir : le droit à la liberté (séquestration et arrestations arbitraires); les atteintes aux droits à la vie et à l'intégralité physique (meurtre, assassinat et torture) et enfin la disparition forcée.



Au cours de cette audience des témoignages seront faits sur les cas emblématiques des violations de droits sus citées commises de 1960 à nos jours.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre en charge de la Réconciliation.



