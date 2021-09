4è audience publique de la CVJR : des victimes expriment leurs souffrances, mais prônent le pardon - abamako.com

News Société Article Société 4è audience publique de la CVJR : des victimes expriment leurs souffrances, mais prônent le pardon Publié le dimanche 19 septembre 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la CVJR

Bamako, le 16 septembre 2021. En prélude à sa 4è audience publique prévue pour le week-end des 18 et 19 septembre 2021, la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) a animé une conférence de presse à la Maison de la presse. Tweet

Le Centre International de conférence de Bamako (CICB) a abrité ce samedi 18 Septembre 2021, la 4è audience publique organisée par la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR). La cérémonie d'ouverture était présidée par Le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation nationale. Des membres du gouvernement, les représentants des institutions, des partenaires de la CVJR, des organisations de la société civile ont pris part à cette audience publique. Le Ministre de la Réconciliation nationale, dans son allocution, a exprimé que le Mali condamne avec la dernière rigueur les violations graves des droits de l'Homme commises pendant les différentes crises.



La présidente de la Coordination Nationale des Associations des Victimes, Mme Fatoumata Touré, au nom de l'ensemble des victimes des différentes crises, a invité les autorités à mettre les victimes au cœur de la réparation, surtout dans la structure qui est chargée de la réparation.



Au total 13 témoignages ont été faits au cours cette audience publique devant un panel composé de 5 commissaires de la CVJR avec à la tête le président Ousmane Oumarou SIDIBE.



Les premiers témoignages ont concerné des ayant-droits des personnalités membres du gouvernement de feu Modibo KEITA, premier président du Mali. Ils ont parlé des souffrances infligées à leurs parents par le Comité militaire de feu Moussa TRAORE.



D'autres témoignages émouvants ont également été faits. Ces témoignages portent sur les atteintes à la vie, les atteintes à l'intégrité physique et les disparitions forcées. Ces cas emblématiques n'ont laissé personne indifférent dans la salle.



Les victimes malgré leurs souffrances prônent la paix et la réconciliation mais invitent les autorités à rendre la justice afin qu'elles sachent qui a fait quoi et à qui?



La CVJR prévoit dans les mois à venir, d'organiser d'autres audiences publiques sur les violences subies par les femmes et les enfants au cours des crises au Mali.



Fsanogo