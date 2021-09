Démissions massives des membres du club d’Issa Kaou: Kaou Dijim s’en mord-il les doigts? - abamako.com

Publié le dimanche 19 septembre 2021 | Le Combat

Conférence de presse du parti ACRT FASO KA WELE

Bamako, le le 11 septembre 2021. Le parti ACRT FASO KA WELE a mis en place son bureau local en commune IV

Après des démissions en masse dans son club, selon certaines sources, l’on révèle qu’Issa Kaou donnait de l’argent à mains propres sélectivement à certains membres. C’est peut-être là la source de ses déboires.



Issa Kaou Djim remettait, dit-on, la bagatelle 5 millions à des membres du Club des Amis et Sympathisants Issa Kaou Djim. Après avoir tout mis à leur disposition, certains de son club ont trouvé tout de même les moyens d’accuser leur bienfaiteur. Ce jour, nul ne pouvait s’imaginer que ces mêmes personnes se retourneraient contre leur parrain. Aujourd’hui, ils démissionnent pour des raisons différentes. Chacun a ses arguments. Quand on veut abattre son chien, on l’accuse de rage. La morale et l’honnêteté sont des denrées rares chez l’homme malien. En tout cas, le sort d’Issa Kaou Djim serait scellé dans l’arène politique. Même la cause qu’il défendait, celle de soutenir la transition et principalement Assimi, serait mise en mal. Ce dernier lui aurait envoyé un émissaire l’avertissant de ne pas continuer à lier son nom dans un soi-disant projet de démission de l’armée pour pouvoir être candidat à l’élection présidentielle prochaine. Qui pourrait croire cela du maître à son griot. Mais ne nous leurrons pas, c’est ça le Mali.



Affaire à suivre



Lansine coulibaly LE COMBAT