En mission au Sénégal : Le ministre des Affaires Etrangères du Mali reçu par Macky Sall

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a été reçu hier vendredi dans l’après-midi par le Président Macky Sall.







Le chef de la diplomatie malienne a transmis le message du colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat du Mali, au Président Macky Sall, avant de remercier le Sénégal au nom du peuple malien. Le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale a rappelé les relations séculaires dont il est lui-même un symbole, ajoutant que l’expérience et l’engagement du Président Macky Sall à leurs côtés devraient aider le Mali à sortir de la crise.