Confidences: Candidatures surprises à l'URD & Des prétendants au poste de DG de l'INPS Publié le dimanche 19 septembre 2021 | l'investigateur

© aBamako.com par A S

Le scandale des malversations financières de plus d’un milliard de FCFA qui a éclaboussé l’INPS a surtout aiguisé l’appétit de certains prédateurs au poste de directeur général de l’INPS. Trois personnes dont nous garderons les noms dans l’anonymat pour le moment s’activent, démarchent et se positionnent pour remplacer l’actuelle directrice générale de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). Comme quoi, le malheur des uns fait le bonheur des autres.



Candidatures surprises à l’URD



Après les candidatures de Mamadou Igor Diarra, Me Demba Traoré, Dr Madou Diallo et Dr Boubou Cissé, d’autres candidatures ont été déposées par les sections de l’URD. Il s’agit de Abdramane Maiga, un jeune entrepreneur en commune I du district de Bamako, Adama Coulibaly, politologue Assistant parlementaire à l’Assemblée nationale et cadre de l’URD et Abdoul Wahab Berthé, ancien ministre et cadre de l’URD à Sikasso. L’affaire du candidat du parti de Feu Soumaïla Cissé pour les élections présidentielles à venir n’a pas fini de livrer tous es secrets. Peut-être que d’autres candidatures émergeront d’ici la tenue de la conférence nationale prévue en octobre prochain.



Wait and See !



Source: L’Investigateur