Afrobasket Cameroun 2021 : Le ministre remet le drapeau à l’équipe nationale

Avant le départ de l’équipe nationale féminine Seniors de basket-ball pour l’Afrobasket 2021, le ministre de la Jeunesse et des Sports s’est rendu au QG des joueuses dans un hôtel de la place où il leur a remis le drapeau national pour le porter très haut au Cameroun.

L’Afrobasket 2021 se déroulera du 17 au 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé. Troisième de la précédente édition de la compétition, le Mali, dans sa conquête du trophée, évoluera cette fois-ci dans le groupe D en compagnie de la Tunisie et de la Côte d’Ivoire qu’il va successivement croiser le samedi 18 septembre (13h GMT) et le lundi 20 septembre à 10h GMT.







Privées de titre depuis le sacre de 2007, les Aigles Dames se rendent au Cameroun avec comme ambition, une fois de plus, de remporter le titre continental qui les fuit depuis 14 ans. Animées d’une telle ambition, la capitaine Nassira Traoré et ses coéquipières ont été encouragées et motivées dans ce sens par le ministre des Sports. « Au nom des plus hautes autorités du Mali, je vous remets le drapeau pour que vous le portiez plus haut. Nous comptons sur vous pour que vous nous rameniez le trophée continental », a déclaré Mossa Ag Attaher en remettant le drapeau à la capitaine. En sa qualité de premier responsable du sport malien, Mossa Ag Attaher a rassuré les joueuses de la volonté de l’Etat à les soutenir pour une campagne africaine réussie. « Les autorités de la Transition vous soutiennent et vous encouragent à porter très haut le drapeau national », a-t-il fait savoir.



Pour les galvaniser davantage, chacune des 12 joueuses sélectionnées a pu empocher sa prime de sélection en attendant les autres récompenses en fonction des résultats lors de la compétition.







Alassane CISSOUMA







COMPOSITION DES POULES



Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya



Groupe B : Nigeria, Angola, Mozambique



Groupe C : Sénégal, Égypte, Guinée



Groupe D : Mali, Côte d’Ivoire, Tunisie