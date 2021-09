Assemblée général du mouvement démocratique et populaire (MDP): Le mouvement ne reconnait plus Ben le Cerveau et Aminata Fofana comme leurs représentants au CNT - abamako.com

Assemblée général du mouvement démocratique et populaire (MDP): Le mouvement ne reconnait plus Ben le Cerveau et Aminata Fofana comme leurs représentants au CNT Publié le lundi 20 septembre 2021

Mme Aminata FOFANA et M. Adama Ben DIARRA dit Le Cerveau, tous membres du Mouvement ‘‘Yèrèwolo Debout sur les Remparts’’ et Conseillers au Conseil National de la Transition (CNT) ne sont plus les représentants du Mouvement Démocratique et Populaire (MDP) au sein de cet organe . C’est la principale conclusion issue de l’Assemblée générale du Mouvement qui s’est déroulée le samedi 11 septembre dernier à Djélibougou.



Sans les citer, le MDP affirme qu’il n’a plus de représentant dans le Gouvernement en se désolidarisant de Mme Wadidié Founè Coulibaly, ministre Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille et connue comme étant membre du Mouvement Démocratique et Populaire (MDP).



Le Secrétariat permanent du MDP a organisé une Assemblée Générale sur le fonctionnement du Mouvement







MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON