Résultats de la session d'août 2021 du Diplôme d'Études Fondamentales au Mali : 144280 admis, soit 68, 68, 67% de taux de réussite Publié le lundi 20 septembre 2021 | Le Républicain

Le samedi 18 septembre 2021, les candidats du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) ont été fixés sur leur sort par le département de l’éducation nationale. Cette année, le taux d’amis n’est pas alarmant. Sur 229 250 candidats au DEF qui ont composé dans 1705 centres d’examen, 144280 candidats ont passé avec succès, soit 68,67% de taux de réussite. Ces résultats, dit Mohamed Maiga, le Directeur national des Examens et de Concours du Ministère de l’Éducation nationale, ne sont nullement un hasard. Ils reflètent le fait que l’année a été normale et les élèves ont mouillé les maillots pour passer avec brio.

Joint par nos soins, Mohamed Maïga, le Directeur national des Examens et de Concours du Ministère de l’éducation nationale, nous confirme le taux d’admis. «Oui, les résultats du DEF ont été proclamés ce samedi. 144280 candidats ont été admis, soit un taux de réussite de 68, 67 % », a-t-il déclaré. Selon lui, les résultats sont assez bons. «C’est un bon résultat. C’est compréhensible car cette année les enfants ont étudié. Il n’y avait aucune raison qu’ils ne réussissent pas », a fait savoir le directeur national des examens et de concours, Mohamed Maiga.







A rappeler que c’est le 16 août dernier que le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Choguel Kokalla Maïga, a lancé, les épreuves de la session 2021 du Diplôme d’études fondamentales (DEF) à l’école fondamentale de la Base A.. Sur les 229 250 candidats au DEF répartis dans 1705 centres d’examen, 144280 ont passé avec brio.



Hadama B. Fofana