News Région Article Région Village de Kouniobla commune rurale de Sanankoroba (cercle de Kati): Les travaux d’une entreprise Chinoise entrainent la mort de trois personnes Publié le lundi 20 septembre 2021 | Nouvel Horizon

Les populations du village de Koniobla, relevant de la sous-préfecture de Sanankoroba, cercle de Kati, (Région de Koulikoro) souffrent de l’exploitation d’une carrière de concasse. Exploitée par l’Entreprise chinoise CRCB depuis plus de six (06) ans , elle a de nos jours démoli plusieurs concessions.



Selon une source locale « l’entreprise chinoise dans ses travaux démoniaques de broyage de concasses a creusé la partie exploitée en profondeur de plus de 35 mètres où trois (03) personnes ont eu la mort dans l’eau. De la démolition de leurs concessions aux infections pulmonaires, elles sont victimes de toutes sortes de maux», a précisé notre source.



Face à la situation, l’Association Tiesseri-Ton de Kouniobla à travers la Plateforme de lutte Contre la Corruption et le Chômage au Mali (PCC-Mali), a adressé une requête au Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement et du Développement Durable de Bamako, pour la prise en charge de la situation d’exploitation de carrière préjudiciable à la population de Koniobla



GAOUSSOU TANGARA – NOUVEL HORIZON