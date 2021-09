Assises nationales pour ou contre ? Elle aura belle et bien lieu n’en déplaise aux politiciens corrompus - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Assises nationales pour ou contre ? Elle aura belle et bien lieu n’en déplaise aux politiciens corrompus Publié le lundi 20 septembre 2021 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par Momo

Rassemblement citoyen des partis politiques contre le terrorisme

Bamako, le 21 janvier 2017 les partis politiques de la majorité et de l`opposition ont ont organisé un rassemblement au monument de la paix pour soutenir les FAMAS Tweet



Après avoir géré le pays pendant dix ou trente ans, il ya lieu de tirer un bilan. Mais lorsqu’on refuse de tenir un bilan pire d’auditer les trente (30) ans de gestion d’un parti politique et ses dérivés, c’est qu’on se reproche beaucoup de choses. La seule chose qui aurait été un bienfait pour la ruche et ses ouvrières, c’est la création de 703 communes avec des grincements de dents et la clôture des établissements scolaire sur tout le territoire. Les assises nationales seront l’occasion de faire l’audit verbal de la nation.