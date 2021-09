Processus de Transition au Mali : Le M5-RFP réaffirme son soutien sans faille au PM Choguel Kokalla Maïga - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Processus de Transition au Mali : Le M5-RFP réaffirme son soutien sans faille au PM Choguel Kokalla Maïga Publié le lundi 20 septembre 2021 | le sursaut

© aBamako.com par A.S

Visite du premier ministre à l`OCLEI et au BVG

Bamako, le 13 septembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre la corruption et l`impunité, le Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, s`est rendu successivement à l`Office central de lutte contre l`enrichissement illicite (OCLEI) et au Bureau du Vérificateur général. Tweet

Depuis l’arrivée à la Primature, du président du comité stratégique du M5-RFP Dr Choguel Kokalla Maïga, une cabale médiatique et ne certaine ont fait véhiculer des informations faisant croire que rien ne va plus entre le nouveau PM et son staff du M5-RFP, que les membres décident de se désolidariser des initiatives entreprises par le PM Maïga. Dans un communiqué publié le 16 septembre par le vice-président du M5-RFP, M. Bouba K Traoré a mis fin à cette rumeur de mauvais aloi. Cela pour la simple raison que ce communiqué affirme clairement que le M5-RFP est disponible et ouvert à tous les débats pour une vraie réussite de la transition.

Pour mettre fin à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux et dans certains medias de la place sur le désaccord du M5-RFP avec les grands chantiers du PM issu de son rang, le vice-président de ce mouvement a brisé le silence le 16 septembre 2021 à travers un communiqué. Dans lequel communiqué, il a tenu à mettre les points sur les i, en faisant savoir à l’opinion nationale et internationale que tout va bien entre le PM Maïga et son staff. Que le M5-RFP soutient le PM Choguel Kokalla Maïga dans son programme sur l’organisation des assises nationales de la refondation et l’organe unique de gestion des élections.







Dans ce communiqué, le comité stratégique du M5-RFP dira qu’il a appris avec amusement à travers un communiqué de presse du cadre d’échange des partis et regroupements des partis politiques pour une transition réussie au Mali ,daté du 13 septembre 2021,qu’il y aurait des convergences sur l’organisation des élections générales.



Toujours selon ce communiqué il est dit ceci : « au-delà du ridicule dont il est devenu coutumier, le cadre d’échange doit savoir que l’imposture, même en politique a des limites que l’on ne franchit qu’à ses propres dépens ». Et d’ajouter : « que l’imposture politique peut-elle dépasser le fait de se donner la mission de travailler pour une transition réussie au Mali, alors que l’objectif réel est de savonner une planche sur laquelle eux-mêmes glisseront ». Sans maquer d’apporter la précision sur le fait qu’ « en vérité, tous les actes, toutes les déclarations du cadre d’échange n’ont qu’un seul et même objectif faire échouer la transition ».



Comme avertissement, le M5-RFP estime que certes, ces revanchards responsables de la descente du Mali aux enfers peuvent se liguer pour caresser le rêve impossible de reprendre un pouvoir perdu du fait de leur corruption érigée en mode de gouvernance, mais qu’ils doivent savoir que le peuple malien qui n’est pas amnésique se rappelle de : « qui est responsable des engrais frelatés, des détournements des fonds alloués à l’achat d’équipements militaires, des avions payés non livrés ou cloués au sol, les tueries de Kidal … »



Les auteurs des injures contre l’organe unique de gestion des élections et les assises nationales de la refondation, souligne ce communiqué, ont été invités à faire des propositions d’amélioration qui seront prises en compte. « Ils refusent de s’inscrire dans une transition inclusive et participative pour se complaire dans la critique stérile qui ne fera pas le Mali » précise ce communiqué du M5-RFP.



« Malgré tout, le M5-RFP tout en rejetant toutes les formes de chantage et les ultimatums se déclare disponible et ouvert à tous les débats pour une vraie réussite de la transition qui conditionne le devenir immédiat de notre Mali, qui est le seul bien que nous avons en partage » a conclu ce communiqué du M5-RFP.



Par Fatoumata Coulibaly