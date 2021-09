Opération Tourbillon ou ‘’Founou Founou’’ du 3ème Arrondissement : Le Compol Amadou Balodo Maïga maintient la dynamique - abamako.com

Opération Tourbillon ou ''Founou Founou'' du 3ème Arrondissement : Le Compol Amadou Balodo Maïga maintient la dynamique Publié le lundi 20 septembre 2021 | le sursaut

Dans le cadre de la continuité de l’opération Tourbillon ou ‘’Founou Founou’’, le 14 septembre dernier, la Brigade de Recherches du 3ème Arrondissement sous la conduite de l’Elève-Commissaire Youssouf Coulibaly a effectué une descende dans un nid de drogues à Bagadadji, où ils ont cueilli S.T dit Mass, M.D et A.C pour vol et recel. Ils ont été transférés le vendredi 17 septembre 2021 à la MCA, après avoir été présentés au Procureur du Tribunal de Grande Instance de la Commune II.

Ils sont âgés de 22, 26 et 37 ans, S.T dit Mass, un peintre, A.C, employé de commerce et M.D, un commerçant, ont été coincés par les hommes du Commissaire Divisionnaire Amadou Balodo Maïga dans un nid de drogues à Bagadadji lors d’une descente le 14 septembre 2021 vers 5h du matin. Une suite logique de l’opération Tourbillon initiée par l’ancien commissaire principal de ladite unité policière Sadio dit Konon Tomoda, il y a de cela une année.







Ainsi, depuis sa prise de fonction le vendredi 3 septembre dernier, le nouveau Commissaire Divisionnaire Maïga avait rassuré que cette opération sera continuelle, et quelques jours seulement après, il vient de donner la preuve de cette assertion. De ce fait, les premiers tombés dans ses filets sont des voleurs et receleurs.



Ainsi, lors de leurs différentes interrogatoires, les inculpés n’ont pas l’opportunité de tourner autour du pot, ils ont tous reconnus les faits à eux reprochés. C’est ainsi que Mass avouera qu’il était assis dans l’attente de ses fournisseurs d’appareils tels que des téléphones portables, des ordinateurs et divers qu’il fut surpris par cette descente policière. Il a dévoilé également que ses marchandises sont des objets volés et qu’il travaille pour un certain Bassedou. « J’ai commencé cette affaire il y a à peu près une année de cela. J’achète deux à trois appareils par jour. Bassedou me paye selon le travail fourni durant la semaine. La somme que je perçois varie de 15000FCFA à 20 000FCFA » a divulgué Mass.



Aussi, il a été saisi avec les présumés accusés, 3 motos Djakartas et la somme de 256.000F. En conclusion, S.T dit Mass, M.D et A.C sont à la MCA de Bamako Coura depuis le vendredi 17 septembre à l’attente de leur procès.



Par Mariam Sissoko