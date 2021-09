Œuvres sociales : Neuf nouveaux forages inaugurés dans la région de Ségou - abamako.com

Œuvres sociales : Neuf nouveaux forages inaugurés dans la région de Ségou Publié le lundi 20 septembre 2021

Dans la région de Ségou, une délégation de la Présidence du Mali, conduite par le Colonel Assan Badiallo Touré, a inauguré neuf forages d’eau, du 15 au 18 septembre. Kemena, Tiguin, Konodimini, Dougounikoro, Cinzana, Moussoukorobougou, Macina et Bougouni en sont les bénéficiaires.









« Si à Bamako ou dans d’autres villes, les femmes, après la troisième échographie, cherchent la layette et les habits de baptême, dans des zones du Mali, on a vu des femmes qui font leur grossesse sans une seule consultation prénatale. Elles n’ont pas d’eau pour se laver pendant l’accouchement.



Devant les lycées, des véhicules se bousculent alors que dans certaines zones, pendant la récréation, les lycéens sortent pour chercher de l’eau à boire », a déploré Assan Badiallo TOURE, Conseillère spéciale du Président de la transition et Chargée des questions de santé. C’était après l’inauguration de neuf (9) forages dans la 4e région, Ségou.







En vue d’amoindrir les souffrances de ces populations, le Colonel Assimi GOITA, Président de la transition, a pris la ferme décision de dédier les 2/3 de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales, notamment l’eau, la santé et le bien-être des Maliens. « C’est dans ce cadre que tous les gouverneurs ont été rapprochés, puisque c’est eux qui connaissent les problèmes de leurs zones », précise la Conseillère spéciale du Président de la transition.



« Des divorces étaient consommés pour faute d’accès à l’eau »



À Kemena, dans le cercle de Barouéli, la vie de couple était devenue tributaire de l’accès à l’eau. « Des divorces étaient consommés pour faute d’accès à l’eau. Nous avions de la peine à avoir des femmes en mariage en raison des difficultés d’accès à l’eau dans notre village », a rappelé le Représentant du Chef de village de Kemena. « Si les autorités de la transition ont pu penser à la population de Kemena, en lui fournissant de l’eau, on ne peut que leur dire merci », a-t-il ajouté.



Le Directeur régional de la santé de Ségou, Dr Drissa TOURE, estime, pour sa part, qu’un « CSCOM sans eau est presque inopérant ». Implantée dans la cour du Centre de santé communautaire de Tiguin, à quelques kilomètres de Konobougou, cette œuvre sociale est une promesse tenue par les autorités de la transition. Cela au profit de ce Centre de santé communautaire où les accouchements sont plus nombreux que les soins ordinaires.







Pour l’inauguration d’un autre forage, la délégation du Président de la transition est arrivée, sous une pluie battante, à Dougounikoro, dans la commune de Sanando. Installé au milieu du village, ce forage a donné lieu à la même scène de liesse.



La transition fait démarrer le Mali



Depuis l’avènement de la démocratie jusqu’à nos jours, c’est la première fois que le village de Moussokorobougou bénéficie d’un château d’eau, indique Madame la Maire de Pelengana, Mamou BAMBA. Le rêve des femmes de ce village a pourtant toujours été de disposer d’un point d’eau susceptible de les aider à mieux entretenir leur potager, a expliqué Madame la Maire.



Située à 37 kilomètres de Ségou, la commune de Cinzana, couvrant 62 villages avec plus de 48 mille habitants, dont 25 mille femmes, à en croire les précisions du Maire, Souaibou TOURE, a aussi bénéficié d’un forage d’une capacité de 5m3.



« Ce château d’eau sera très bénéfique pour les habitants de Cinzana, mais aussi pour tout le Mali parce qu’il contribuera à réduire la coupe abusive du bois, qui est l’activité favorite des femmes », explique le Maire, qui ne fait aucun doute que cet ouvrage permettra aux femmes de s’orienter vers le maraîchage. Selon lui, la « transition est en train de faire démarrer le Mali ».



À Kombré, l’accès à l’eau potable était également devenu une véritable aventure de combattants. Selon Nana MALLE, Représentante des femmes de Kombré, pendant l’hivernage, l’eau de leurs puits devient très salle et contient de petits reptiles, a-t-elle déploré avant de remercier les autorités de la transition pour cette réalisation à leur bénéfice.



« Notre lycée a désormais accès à l’eau potable »



Au lycée public de Macina, le même problème d’accès à l’eau potable existe. C’était même une occasion pour les élèves de sécher les cours.



Dans cet établissement public secondaire, pour avoir accès à l’eau potable, les élèves étaient obligés de traverser la voie publique, qui passe devant le lycée, pour rejoindre les familles voisines. « Les enfants étaient vraiment exposés, en raison de tous ces engins qui passent en toute vitesse », souligne le Proviseur du lycée, Yaya MARICO.







« Nous nous réjouissons aujourd’hui de l’inauguration de ce château d’eau, gracieusement offert par le Président de la transition, Son Excellence Colonel Assimi GOITA. Nous le remercions de la réalisation de ces œuvres gigantesques et sociales au bénéfice des populations maliennes », a expliqué le Proviseur du lycée.



Les lycéens sont également comblés de joie d’avoir à leur disposition ce château d’eau d’une capacité de 5m3. « C’est ce que nous avons toujours voulu et aujourd’hui, grâce au Colonel Assimi GOITA, nous l’avons. Notre lycée a désormais accès à l’eau potable. Nous n’avons d’autre mot à dire sauf merci Monsieur le Président de la transition », remercie Mahamadou Arouna COULIBALY, Secrétaire Général du lycée public de Macina.



« Un Gouverneur comblé de joie »



À Bougouni, 17e quartier de Ségou, la population était également ivre de joie, vendredi 17 septembre, en raison de l’inauguration d’un forage dans leur quartier. « Que de bonheur pour les populations ! », souligne le Maire de Ségou, Nouhoum DIARRA. Ce quartier périphérique de la commune urbaine de Ségou avait un énorme besoin d’accès à l’eau potable, précise le Maire.



« Durant les neuf (9) mois que je viens de passer à Ségou en tant que Gouverneur, les premières difficultés des populations qui m’ont été rapportées, c’est bien ce problème d’accès à l’eau potable », explique le Gouverneur de Ségou, le Contrôleur général de police Alassane TRAORE. Mais après la réalisation de ces neuf (9) forages dans sa région, il est « désormais un Gouverneur comblé de joie ».



Appel à la cohésion sociale



Dans ces villages, les appels à la stabilité, à la cohésion sociale, à la paix ont été lancés aux populations. Surtout en cette période particulière de la vie de notre Nation.



Ces actions de bienfaisance sont « la continuité de ce que nous avons commencé depuis l’investiture de son Excellence le Colonel Assimi GOITA, qui a bien voulu octroyer les 2/3 de son fonds de souveraineté aux couches les plus démunies », a rappelé aux populations bénéficiaires le Colonel Assan Badiallo TOURE.



Le gouverneur Alassane TRAORE a demandé aux populations bénéficiaires de « veiller à ce que ces forages soient des forages de l’entente, de la concorde et non de la mésentente ».



Alors qu’on tend vers une cinquantaine de forages inaugurés, la Conseillère spéciale du Président de la transition estime que le besoin reste toujours énorme. Selon ses précisions, il reste beaucoup à faire. « Mais tant qu’on va, on y arrivera », a-t-elle conclu.



Source : Présidence de la République du Mali