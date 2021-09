Florence Parly à Bamako : Spéciale opération de dissuasion contre Wagner - abamako.com

Florence Parly à Bamako : Spéciale opération de dissuasion contre Wagner Publié le lundi 20 septembre 2021

© aBamako.com par AS

La ministre Florence Parly reçue en audience à Koulouba

Bamako, le 02 novembre 2020. En visite à Bamako dans le cadre d`une tournée au Sahel, la ministre française des Armées, Florence Parly, a été reçue en audience à Koulouba par le président Bah N`Daw.

La ministre française des Forces armées, Florence Parly est arrivée dans nos murs ce lundi 20 septembre 2021. L’objectif de ce déplacement à Bamako est de faire pression sur le gouvernement de la transition pour qu’il mette fin à ses velléités à faire entrer des mercenaires russes dans le pays et le pousser à tenir sa promesse de ramener le pays à l’ordre constitutionnel en février.



Des sources diplomatiques et sécuritaires ont déclaré à la presse occidentale que la junte militaire à la manette de la transition en cours dans notre pays est sur le point de recruter le groupe russe Wagner, et la France a lancé une campagne diplomatique pour le contrecarrer, affirmant qu’un tel arrangement est “incompatible” avec une présence française continue.



Le principal bloc politique d’Afrique de l’Ouest, la CEDEAO, ainsi que d’autres alliés combattant les militants dans la région du Sahel, ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’accord potentiel.



Mais la junte malienne, qui a pris le pouvoir en août 2020, s’est retranchée, notant que la France a commencé à réduire son opération vieille de dix ans contre les insurgés liés à al-Qaïda et à l’État islamique dans la région pour inclure davantage de pays européens.



Dimanche, le ministère des Affaires étrangères a qualifié les objections du voisin nigérien à la perspective d’un accord avec Wagner d'”inacceptables, inamicales et condescendantes”.



La visite de Florence Parly au Mali est le voyage de plus haut niveau des responsables français depuis le début des pourparlers avec Wagner.



Un responsable du ministère français des Armées a déclaré aux journalistes avant la visite que Parly soulignerait “les lourdes conséquences si cette décision était prise par les autorités maliennes”.



Elle indiquerait également l’importance de respecter le calendrier de la transition vers la démocratie menant aux élections de février 2022, a déclaré le responsable.



Les responsables français qualifient la relation avec la junte de “compliquée”, bien qu’elle s’appuie toujours sur Paris pour les opérations antiterroristes.



Paris a annoncé jeudi avoir tué le chef de l’Etat islamique au Sahara occidental dans le nord du Mali.



Parly, plus tôt dimanche, était au Niger pour exposer des plans en vue de remodeler ses opérations dans la région.



L’armée française a commencé au début du mois à redéployer des troupes depuis ses bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou dans le nord du Mali, ont indiqué des sources de l’armée française. La France veut achever le redéploiement d’ici janvier. Elle réduit son contingent d’environ 5 000 à 2 500-3 000, déplace davantage d’actifs vers le Niger et encourage d’autres forces spéciales européennes à travailler aux côtés des forces locales.



ANDROUICHA