Infrastructures universitaires : Une bibliothèque devra être opérationnelle en 2024 au profits des universités du Mali

Université de Bamako

Dénommée Bibliothèque universitaire centrale (BUC), cette infrastructure sera utilisable après 36 mois de travaux de réalisation à compter du vendredi 17 septembre dernier, date de la pose de sa première pierre dans l’espace universitaire de Badalabougou. L’ouvrage, d’une superficie de 18.153,2 m2, sera à terme l’un des plus modernes et offrira un cadre idéal pour la formation diplômante, la recherche universitaire et postuniversitaire.



D’un coût de réalisation de plus de 9,5 milliards de Fcfa sur financement du budget national, cette bibliothèque comportera, entre autres, le département des activités culturelles, des services publics, administratifs, scientifiques, techniques, une salle d’exposition des livres, une guérite etc. La nouvelle infrastructure assurera des services directs aux enseignants, chercheurs et étudiants. Elle doit aussi conduire et coordonner les activités des centres documentaires existants.

L’Agence d’exécution des travaux d’intérêt public pour l’emploi (AGETIPE) est le maître d’ouvrage délégué du projet. Le maître d’œuvre est le cabinet SPAD.



