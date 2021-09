Afrobasket féminin : Mali-Côte d’Ivoire pour une place en quart de finale - abamako.com

Le Mali s’est imposé lors du premier match de la 26è édition de l’Afrobasket féminin le samedi 18 septembre, au Palais des sports de Yaoundé. Le Mali, troisième en 2017 et 2019, a facilement gagné contre la Tunisie (101-39). Le groupe dirigé par l’Espagnol Joaquin Brizuela devient ainsi la première équipe à marquer plus de 100 points. Meilleure marqueuse du match, Djénéba N’Diaye a montré la voie à suivre en cumulant 18 points, 5 passes décisives et 6 ballons récupérés, finissant la rencontre avec une évaluation de +22.









Victorieuses de l’AfroBasket 2007, les Maliennes ont mené d’un bout à l’autre dans la partie, ne donnant aucune chance d’espérer un retour aux Tunisiennes. La sélection nationale va jouer son deuxième match, aujourd’hui, contre la Côte d’Ivoire, qui avait également dominé les Tunisiens (69-49), lors de la deuxième journée du groupe D. Aujourd’hui, Maliennes et Ivoiriennes tenteront de s’imposer pour terminer à la tête du Groupe D, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale.



12 équipes prennent part à cette compétition. Elles ont été réparties en quatre groupes de trois équipes. Chaque équipe rencontre les deux adversaires de son groupe en aller simple. Les équipes classées premières de chaque groupe se qualifieront directement pour les quarts de finale et celles classées deuxième et troisième jouent le tour de qualification pour les quarts de finales.







Ousmane CAMARA



Source : Le Témoin