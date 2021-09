10ème édition de Sida foot : plusieurs stars et anciens gloires du footballeurs africains à Bamako pour l’unité nationale - abamako.com

News Société Article Société 10ème édition de Sida foot : plusieurs stars et anciens gloires du footballeurs africains à Bamako pour l’unité nationale Publié le mardi 21 septembre 2021 | aBamako.com

Conférence de presse sur la 10 ème édition de Sida Santé Foot

Bamako, le 20 septembre 2021 l`association Sida Foot Santé Foot a organisé une conférence de presse à l`hôtel de l`amitié sur la 10 ème édition de Sida Santé Foot





En prélude à la célébration du 61ème anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, l'association Sida foot, avec à sa tête Boubacar Soumahoro dit Bouba Fané, a organisé ce lundi 20 septembre 2011 une conférence de presse sur la 10ème édition de santé foot.



Cette conférence de presse a vu la présence de plusieurs stars et gloires du football, notamment les Ivoiriens Didier Zokora et Siaka Tiéné, le Camerounais Geremi Njitap, le Président des Gloires africianes du Football, et des célébrités dont Grand P et Eudoxie Yao.



L'objectif de cette conférence de presse est de soutenir avec les stars et gloires du football du continent africain le Mali dans le cadre de la Santé et de l'unité nationale



Selon les organisateurs, plusieurs activités sont prévues et qui s'étendent jusqu'au 22 septembre, notamment un grand show ce mardi 21 septembre 2021 au Ciné magic, un match de football le Mercredi 22 septembre au stade Omnisports entre les stars et les anciens gloires du football africain.



MS