Depuis l’annonce de la Conférence Nationale d’investiture de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) qui doit se tenir le 23 octobre 2021, il a été clairement annoncé que Mamadou Igor Diarra est prêt pour faire gagner le parti et le Mali. C’est dans ce cadre que l’enfant de Markala a officialisé sa candidature afin d’être le porte-étendard du parti de la poignée de mains lors des prochaines élections présidentielles qui doivent marquer la fin de la Transition.



Au sein du parti de feu honorable Soumaïla Cissé, les choses se précisent de plus en plus. Les nuages se dissipent au fur et à mesure. Les vrais prétendants qui tiennent à porter haut les couleurs du parti lors des prochaines élections commencent à sortir la tête de l’eau. Nul doute que ces élections qui doivent marquer la fin de la Transition de 18 mois en cours dans notre pays sont extrêmement importantes par les héritiers de feu Soumaïla Cissé qui a marqué l’histoire des élections présidentielles au Mali . Il est important de retenir que feu Soumaïla Cissé s’est présenté à trois élections présidentielles, et a ces trois élections il est à chaque fois allé au deuxième tour. Il s’agit là d’une première dans l’histoire des élections présidentielles au Mali. Alors depuis son départ bon nombre se demande, qui pour maintenir le flambeau ?



Comme le disent des cadres du parti, les prochaines élections présidentielles doivent être mises à profit pour honorer la mémoire du président fondateur du parti qui a été emporté par la Covid-19. Pour ceux-ci, il faut un candidat capable d’assurer la victoire du parti. A défaut, ce candidat doit être en mesure d’amener l’URD au second tour. Au sein du parti de la poignée de mains, qui mieux que Mamadou Igor Diarra pour accomplir cette mission exaltante, mais pas impossible ? Quand même, ce qui ne fait aucune ambiguïté, hier lundi 20 septembre 2021, la lettre de candidature de Mamadou Igor Diarra a été enregistrée au sein de la section de Sikasso, le plus (…)





TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON