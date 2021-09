Terrorisme dans le cercle de Niono: Dogofry organise la résistance fin des hostilités à Molodo - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Terrorisme dans le cercle de Niono: Dogofry organise la résistance fin des hostilités à Molodo Publié le mardi 21 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Amadou Koufa

Tweet

C’est dans une vidéo qu’une grande partie de la population de Dogofry dans le cercle de Niono s’est adressée au chef terroriste de la Katiba du Macina , Amadou Kouffa : « Vous êtes venus trouver qu’il y a l’islam et des mosquées chez nous. Ce que vous faites n’est pas normal, tout Dogofry est prêt à se battre » , a déclaré le porte-parole des chasseurs présents à la réunion de mobilisation pour l’organisation de la résistance contre les jihadistes.



Fâchés contre les agissements des hommes de Amadou Kouffa dans leur secteur, les habitants de Dogofry ont tenu tout d’abord à interroger le chef terroriste sur les raisons des atrocités. « S’il (Amadou Koufa) estime qu’il se reconnaît dans le Prophète Mohamed (Paix et salue sur lui), qu’il nous dise si le prophète détruisait les champs des cultivateurs ou si le prophète s’en prenait aux femmes. Dans aucune partie du Coran, il n’existe cela », a fait savoir le porte-parole des chasseurs.



Il ajoutera que ce n’est pas à Amadou Koufa d’expliquer la religion aux habitants de Dogofry, à plus forte raison de les (…)



MAHAMANE TOURE – NOUVEL HORIZON