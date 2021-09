Général Trinquand: «Le combat au Sahel est stratégique pour la France et très utile pour les Américains» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Général Trinquand: «Le combat au Sahel est stratégique pour la France et très utile pour les Américains» Publié le mardi 21 septembre 2021 | RFI

Tweet

« Coup dans le dos », « rupture de confiance »... Depuis l'annonce de Joe Biden le 15 septembre dernier, la France ne décolère pas contre les États-Unis à cause de l'affaire des sous-marins australiens. Cette crise pourrait-elle remettre en cause le partenariat franco-américain au Sahel ? Le général français Dominique Trinquand connait bien les Américains, il a été le chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Il a aussi travaillé avec l'US Navy sur la base américaine de Norfolk. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.