© aBamako.com par A.S

Visite du premier ministre à l`OCLEI et au BVG

Bamako, le 13 septembre 2021.

Vendredi dernier, le Premier ministre a rencontré successivement, les représentants du Conseil national de la jeunesse (CNJ), l’Association des élèves et étudiants du Mali (Aeem) et la Coordination des association et ONG féminines du Mali (Cafo).

Prenant la parole, le chef du Gouvernement n’a pas caché sa joie à ses hôtes. Ensuite, il leur a expliqué la démarche de la transition, les défis à relever pour une transition réussie. Il s’agit entre autres de la création de l’Organe unique et de l’organisation des Assises nationales de la refondation qui permettront aux Maliens de définir le Mali qu’ils souhaitent. Dr. Maïga les a invités à participer à la préparation et à l’organisation des assises nationales de la refondation (ANR) qui devront selon lui déboucher sur un calendrier malien assorti d’un chronogramme. Le PM Maïga a demandé aux du CNJ, de l’Aeem, et de la Cafo de prendre part à ces assises.







Par sa part, la présidente de la Cafo, Mme Dembélé Ouleymatou Sow a remercié le patron de la Primature pour son accueil chaleureux. Et assure qu’elles partagent son initiative et qu’elles adhérent aux ANR.



Fily SISSOKO